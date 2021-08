Calciomercato – Di Marzio: “Corona si allontana, Faivre vuole il Milan”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Oggi ci sono stati vari incontri e vari contatti per Jesus Corona con il procuratore che è a Milano. C'è distanza con il Porto, che vuole 15 milioni. Il Milan ne offre 10. Con l'inserimento del Porto nello stesso girone di Champions il giocatore sembra allontanarsi. Resta in piedi invece Romain Faivre del Brest. Oggi ci sono stati nuovi contatti, il giocatore preferisce il Milan alle altre offerte. Ancora non c'è l'offerta, vediamo se il Milan farà partire i contatti col Brest: la richiesta è di 17 milioni". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite