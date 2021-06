Calciomercato – Di Marzio: “Calhanoglu sta rivalutando l’offerta del Milan”

Le ultime sul calciomercato del Milan: il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito degli aggiornamenti sul rinnovo di Calhanoglu

Uno delle questioni più spinose del calciomercato del Milan è senza dubbio il rinnovo di Hakan Calhanoglu . Il fantasista turco, che andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno , sta decidendo quale passo fare per la sua carriera. Il turco cambierà davvero squadra oppure deciderà alla fine di rimanere alla corte di Stefano Pioli ?

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti: "Calhanoglu non ha ancora deciso il suo futuro, sta rivalutando l’offerta del Milan. Prima sembrava scontato un suo addio, ora non è detto che vada via perché sta piano piano rivalutando la proposta rossonera. Non è detto comunque che rinnovi, ma nemmeno che vada via". Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.