Secondo Fabrizio Romano, il Milan ha fatto un passo avanti decisivo per Koni De Winter: il difensore belga ha raggiunto un accordo personale con il club rossonero, sposando in pieno il progetto tecnico.
Calciomercato, De Winter ha un accordo con il Milan, ora si tratta con il Genoa
Ora la palla passa alle società. Le trattative tra il Milan e il Genoa sono in corso, con i rossoblù che chiedono circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Nonostante la richiesta, il Genoa si è mostrato disponibile a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, consapevole della volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero.
