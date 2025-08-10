Calciomercato, De Winter ha un accordo con il Milan, ora si tratta con il Genoa

Secondo Fabrizio Romano, il Milan ha fatto un passo avanti decisivo per Koni De Winter: il difensore belga ha già un accordo

Secondo Fabrizio Romano , il Milan ha fatto un passo avanti decisivo per Koni De Winter : il difensore belga ha raggiunto un accordo personale con il club rossonero, sposando in pieno il progetto tecnico.

Ora la palla passa alle società. Le trattative tra il Milan e il Genoa sono in corso, con i rossoblù che chiedono circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Nonostante la richiesta, il Genoa si è mostrato disponibile a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, consapevole della volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero.