Calciomercato Milan – Ecco De Ketelaere: mercoledì primo allenamento

Charles De Ketelaere, colpo di calciomercato del Milan, arriva oggi a Milano e in 48 ore svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, colpo di calciomercato del Milan. È infatti atteso a Milano per la giornata di oggi. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara (ieri in tribuna al 'Vélodrome' di Marsiglia insieme ad Ivan Gazidis), accoglieranno in città il gioiello belga, che sbarcherà con un volo privato.

Calciomercato Milan, tutto pronto per lo sbarco di De Ketelaere

Lo aspettano le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', la firma sul contratto fino al 30 giugno 2027 a 'Casa Milan' e, quindi, mercoledì, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Milanello, avverrà la conoscenza tra De Ketelaere, il tecnico Stefano Pioli ed i suoi nuovi compagni di squadra.

Probabile, secondo il 'CorSport', che De Ketelaere giochi uno spezzone di gara sabato 6 agosto, in occasione di Vicenza-Milan dello stadio 'Romeo Menti', ultima amichevole del precampionato rossonero. A quel punto, poi, ci sarà una settimana di tempo per capire se e come potrà dare il suo contributo sin dal giorno del debutto del Diavolo in Serie A, a 'San Siro' contro l'Udinese.

L'attesa per De Ketelaere è tanta, tenuto conto della fatica impiegata dal Milan per chiudere quest'operazione di calciomercato, delle indubbie qualità del fantasista belga classe 2001 e, 'last but not least', dei 36 milioni di euro (bonus compresi) più percentuale della futura rivendita investiti dal club per rilevarne il cartellino dal Bruges.