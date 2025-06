Con il futuro di Angelino ancora in bilico, la Roma si è lanciata sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno mancino e ha posato gli occhi su un obiettivo di spessore internazionale: Maxim De Cuyper . Il giovane classe 2000 del Club Brugge è uno dei profili più corteggiati in tutta Europa, tanto da aver attirato l'attenzione anche del Milan , pronto a farsi avanti qualora Theo Hernandez dovesse salutare i colori rossoneri.

Guerra di mercato tra Roma e Milan per De Cuyper: le ultime

I giallorossi vedono in De Cuyper un potenziale titolare per la prossima stagione, un innesto chiave per rinforzare la fascia sinistra. Tuttavia, l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. La concorrenza per il giovane belga è altissima, e il Club Brugge non ha intenzione di fare nessun tipo di sconto sul suo cartellino, fissando il prezzo a non meno di 20 milioni di euro.