Calciomercato, Daniel Maldini parte a gennaio? La situazione. E il Milan…

Calciomercato Milan , Daniel Maldini potrebbe partire nel mese di gennaio? Il trequartista del Monza, che è andato via dai rossoneri in estate, sarebbe finito nel mirino di due club di Serie A. Come riportato da Calciomercato.com, l'ex rossonero piacerebbe tantissimo a Palladino che vorrebbe tornare ad allenarlo dopo averlo avuto al Monza. Oltre alla Fiorentina ci sarebbe l'Atalanta, che avrebbe deciso di prendere un trequartista a gennaio: Cherki del Lione, Enciso del Brighton e Maldini nella lista.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini: quanto interesse! Parte a gennaio?

Adriano Galliani, si legge, sarebbe fermo sulle sue idee: Maldini non si vende a gennaio. L'ex giocatore del Milan, quindi, dovrebbe partire dal Monza, ma durante il calciomercato estivo, quando sarà attiva la clausola da 12 milioni di euro (15 milioni quella per l’estero): ricordiamo che il 50 % del ricavato spetta di diritto al Milan. Per questo il Diavolo continua a seguire la situazione di Daniel Maldini con molto interesse. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao indisposto per le interviste: ma il regolamento è chiarissimo>>>