Potrebbe non essere ancora finita la storia d'amore tra il Milan e Daniel Maldini: a tal proposito spunta un retroscena importante

Daniel Maldini , attaccante del Monza , potrebbe non aver ancora concluso definitivamente la propria storia con il Milan e a tal proposito è spuntato un retroscena molto interessante. Il ragazzo, infatti, è stato venduto nel corso della sessione invernale di calciomercato dai rossoneri, che lo hanno ritenuto evidentemente non all'altezza della situazione. Il classe 2001 si è quindi diretto al Monza , alla corte di Alessandro Nesta , dove ha continuato il suo percorso di crescita. Sembrava ormai spezzato del tutto il suo legame con il Diavolo, ma potrebbe esserci ancora uno spiraglio.

Calciomercato Milan - Daniel Maldini può ancora tornare: il retroscena sorride al Diavolo

Come riferito da 'calciomercato.com', infatti, il Milan si sarebbe cautelato nel venderlo al Monza, riservandosi un canale preferenziale. Oltre al 50% sulla futura rivendita i rossoneri hanno una sorta di diritto di prelazione in caso di cessione di Daniel Maldini. Questo significa che qualora un qualsiasi club si dovesse presentare con una proposta alla società brianzola, il Diavolo potrà pareggiare l'offerta per accaparrarsi di nuovo il giocatore. Al momento c'è un club, su tutti, che sta monitorando i miglioramenti del classe 2001. Si tratta della Juventus di Thiago Motta.