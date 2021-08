Calciomercato – Dall’Inghilterra: accordo Inter-Tottenham per Lautaro: le cifre

Le ultime sul calciomercato dell'Inter. Arriva la clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra: anche Lautaro Martinez vicino alla cessione?

Crisi nera per l'Inter. Le difficoltà finanziare del club hanno portato all'inevitabile cessione di Achraf Hakimi al Psg. Un movimento di mercato che i tifosi nerazzurri hanno accettato di buon grado. Ma il marocchino sembra essere soltanto il primo tassello del grande smantellamento dei 'cugini'. Da giorni infatti si sta trattando per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea; un addio ormai scritto che riporterà il belga in Premier League.