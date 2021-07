Calciomercato – Dall’Argentina: “De Paul pronto a firmare con l’Atletico Madrid”

Rodrigo de Paul è ad un passo dalla firma con l'Atletico Madrid. Le indiscrezioni di calciomercato arrivano direttamente dall'Argentina

Rodrigo de Paul sarà il primo colpo di calciomercato dell' Atletico Madrid . L'argentino dell' Udinese , seguito anche dal Milan, è pronto a firmare con i Colchoneros fino al 2026 . L'affare è ormai in chiusura, come dimostrano le voci che arrivano dall'Argentina.

Secondo quanto riferisce 'Olé', infatti, la richiesta iniziale dell'Udinese era di 40 milioni di euro, ma alla fine si è trovata un'intesa sulla base di 38 milioni (35+3 di bonus legati al rendimento del calciatore). Un colpo importantissimo per l'Atletico Madrid, ma anche una plusvalenza enorme per i friulani, che avevano pagato de Paul soltanto 3 milioni di euro.

Il calciatore percepirà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Agustin Jimenez, procuratore di de Paul, è atteso a giorni in Spagna per definire gli ultimi dettagli. Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale, visto che de Paul è ancora impegnato in Copa America. Il Milan dovrà virare su altri trequartisti, come già sta facendo. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>