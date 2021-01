Calciomercato – Dalla Spagna: “Sergio Ramos, no al rinnovo con il Real Madrid”

Calciomercato: Sergio Ramos, addio al Real Madrid?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NEWS – Il Real Madrid si prepara a perdere Sergio Ramos. Il capitano delle ‘Merengues‘, infatti, in forza alla compagine della Capitale dalla stagione 2005-2006, avrebbe deciso di non prolungare il proprio contratto e, pertanto, di intraprendere un nuovo percorso professionale.

Sergio Ramos avrebbe comunicato la sua decisione nell’ultimo incontro avvenuto con il Presidente Florentino Pérez. Lo ha rivelato ‘El Chiringuito‘. Ma non è tutto. Già, perché Sergio Ramos avrebbe anche anticipato al numero uno della società madrilena come, molto probabilmente, accetterà la corte del PSG.

Il PSG, avrebbe rivelato Sergio Ramos a Florentino Pérez, ha intenzione anche di prelevare Lionel Messi, stella del Barcellona, anch'egli in scadenza di contratto con il suo attuale club. "Con me e Messi il PSG farà una grande squadra", avrebbe detto il numero 4 dei 'Blancos' al patron che, di contro, avrebbe risposto: "Se ti arriverà una buona offerta, capiremo …".