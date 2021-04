Calciomercato – Dalla Spagna: “Ecco la maxi offerta del PSG per Messi”

Le ultime news sul calciomercato: Lionel Messi è in scadenza di contratto con il Barcellona. Il PSG prova a convincerlo ad andare in Francia

Lionel Messi , classe 1987 , è in scadenza di contratto con il Barcellona . Il PSG starebbe provando a convincerlo a trasferirsi in Francia nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito Marcelo Bechler, giornalista brasiliano che abita in Catalogna, secondo cui il PSG avrebbe offerto alla 'Pulce' un contratto di due anni con opzione sulla terza stagione , con decorrenza dal prossimo 1° luglio.

Non circolano cifre, al momento . Quello che si conosce, però, è l'ingaggio di Messi in blaugrana: 50 milioni di euro netti a stagione. I francesi avranno quanto meno pareggiato tale stipendio? Al PSG sono sicuri di potersi permettere un investimento di questa portata e lo avrebbero già comunicato alla famiglia del fuoriclasse argentino.

Il quale, adesso, si trova davanti una scelta di vita. Cambiare aria e provare una nuova esperienza professionale oppure rinnovare a vita con il club in cui è nato, cresciuto e dove, in presidenza, è appena ritornato l'amico Joan Laporta? Ai posteri l'ardua sentenza. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan >>>