Calciomercato – Dalla Spagna: Coutinho via per 20 milioni, il Milan ci pensa

Le ultime di mercato sul Milan. Philippe Coutinho è un nome che interessa per la trequarti. Il prezzo, inoltre, è tutt'altro che elevato

Secondo quanto riferisce 'Football Espana' il Barcellona sarebbe disposto addirittura a perdere l'86% del suo investimento pur di liberarsi del giocatore. Si ricorda che i 'blaugrana', soltanto tre anni fa, hanno speso la bellezza di 142 milioni di euro per acquistarlo dal Liverpool. Attualmente sarebbero disposti a venderlo per soli 20 milioni di euro. Il portale spagnolo rilancia l'interesse del Milan, ma attenzione al super ingaggio di Coutinho, che guadagna ben 8,5 milioni di euro. Uno stipendio assolutamente fuori portata per le casse rossonere. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud a un passo, offerta del Milan per Isco