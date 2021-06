Calciomercato – Dalla Francia: Donnarumma, possibile prestito alla Roma

Gianluigi Donnarumma, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un giocatore del Psg: secondo l'Equipe è possibile un prestito alla Roma

Gianluigi Donnarumma è ad un passo dal PSG. Il portiere, classe 1999, ha come noto deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno, per tentare una nuova esperienza professionale. Per Gigio il PSG ha pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione. Totale, 60 milioni di euro netti per il giocatore.