Calciomercato – D. Massara: “Pezzella al Milan è possibile”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime ore si sta parlando molto di un eventuale passaggio di German Pezzella al Milan. Il difensore, che piace molto a Stefano Pioli, potrebbe lasciare la Fiorentina per una cifra non proibitiva. Di questo argomento ha parlato Dario Massara, intervenuto all’interno di ‘Sky Sport 24’: “Pezzella al Milan è possibile perché il giocatore è in uscita e sta cercando una sistemazione. Il Milan potrebbe essere la destinazione ottimale, anche se non è una trattativa calda al momento”.

MALDINI RIMPIANGE L’ASSENZA DI BOBAN AL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>