Calciomercato – Cristante in uscita dalla Roma: proposto al Milan / News

Le ultime sul mercato del Milan. Bryan Cristante potrebbe lasciare la Roma e sarebbe stato proposto ai rossoneri: ecco perché sarebbe utile

Attenzione al futuro di Bryan Cristante. Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira il centrocampista si registra come in uscita dalla Roma e sarebbe stato proposto al Milan. Si ricorda che il classe 1995 è cresciuto nel settore giovanile rossonero e, per questo motivo, potrebbe risultare particolarmente utile per l'ormai famosa questione liste. Il regolamento dice che le società di Serie A possono utilizzare 25 calciatori, di cui almeno 4 devono essere stati formati nel club e altrettanti formati in Italia.