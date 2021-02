Calciomercato – Clamoroso Monza: Galliani contatta Ribery | News

Monza, sogno Ribery: le ultime di calciomercato

Il Monza pensa a Franck Ribery. Il francese potrebbe essere il nuovo colpo di calciomercato firmato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Secondo quanto scritto da France Football, infatti, Ribery sarebbe pronto a giocare nel Monza nel caso in cui il club brianzolo conquistasse la promozione in Serie A. Adriano Galliani avrebbe già contatto il francese, che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento.

Ricordiamo che Ribery è in scadenza di contratto con la Fiorentina, e dunque è libero di accordarsi con una nuova squadra. Silvio Berlusconi, da sempre amante dei grandi giocatori, starebbe “sfruttando” su Kevin Prince Boateng, amico dell’ex Bayern Monaco. I tifosi del Monza sognano. ESCLUSIVA- Varga: “Ecco chi è Kerkez”. VAI ALLA NOTIZIA>>>