Calciomercato: ci siamo per Morata al Como! Ecco quanto incassa il Milan

Calciomercato, Alvaro Morata al Como, ci siamo! Marco Conterio (TMW) svela tutti dettagli sull'affare. Ecco quanto incasserà il Milan

Come riportato dal giornalista Marco Conterio di TuttoMercatoWeb sul suo profilo X, sono stati risolti gli ultimi dettagli per il passaggio di Alvaro Morata al Como . Dopo una lunga telenovela, il Galatasaray ha interrotto il prestito di Morata dal Milan, grazie anche ai 6 milioni versati dal Como nelle casse del club turco per facilitare la fine anticipata del prestito.

Calciomercato Milan, Conterio: "Ecco le cifre di Morata al Como"

Ora l’attaccante spagnolo potrà finalmente giocare a Como con il suo amico e connazionale Cesc Fabregas. Morata ha fatto di tutto per liberarsi e raggiungere la corte di Fabregas. Dal trasferimento, il Milan incasserà una cifra complessiva di circa 15-16 milioni di euro. Ecco le parole di Conterio su X.