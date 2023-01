Calciomercato – Altro colpo per il Chelsea: in arrivo Joao Felix

Il Chelsea è una delle squadre che ha più possibilità sul calciomercato in Europa e lo sta dimostrando anche in questa sessione invernale. I blues stanno cercando ulteriori giocatori per migliorare la rosa e metterla a disposizione di Potter .

Chelsea, in arrivo Joao Felix

Secondo quanto riportato da The AthleticJoao Felix e il Chelsea avrebbero infatti raggiunto un accordo verbale per ingaggiare l'attaccante portoghese in prestito oneroso dall'Atletico Madrid. Ancora nessun accordo siglato, ma si ritiene che il club di Premier League sia pronto a investire 11 milioni di euro per l'onere del prestito come richiesto dagli spagnoli, oltre alla copertura dell'ingaggio. Su Felix anche gli interessamenti di Manchester United e Arsenal. Un colpo che sarebbe molto importante per le velleità del Chelsea sia in Inghilterra che in Europa.