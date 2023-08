Calciomercato Milan – Il caso Origi: Scamacca la possibile chiave?

Origi torna a disposizione

Origi, si legge, non ha giocato e non è stato convocato per le partite degli Stati Uniti e anche in stagione ha deluso. Due gol segnati, entrambi di pregevole fattura ma inutili ai fini del risultato: uno nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo e un altro nella larga vittoria a San Siro con il Monza. La prima stagione rossonera è stata una delusione e non è prevista una seconda. Il Milan, però, ha deciso di rimettero a disposizione di Pioli per le prossime amichevoli, magari per metterlo in vetrina.