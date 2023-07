Calciomercato – Caso Mbappé: Offerta dell’Al-Hilal se non rinnova col PSG

Secondo quanto riportato da MadridZone, il PSG sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal qualora Mbappé non rinnovasse

In Francia continua a tenere banco il caso legato alla stella del PSG, Kylian Mbappé. Il centravanti, dopo aver espresso alcune frasi discutibili durante un'intervista, rimane al centro di critiche e discussioni sul suo futuro. Le sirene dalla Spagna spingono per un trasferimento al Real Madrid, soprattutto qualora Mbappé terminasse il suo contratto con i parigini in scadenza a giugno 2024.