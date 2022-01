Calciomercato – Casale, non solo Milan: Lazio fortemente interessata

Il Milan sta monitorando attentamente Nicolò Casale del Verona. Ma non solo i rossoneri: Maurizio Sarri stravede per il giovane difensore

Come riferito da 'Sky Sport' il Milan sta monitorando con attenzione la situazione relativa a Nicolò Casale. La dirigenza ha cercato di capire se il Verona potesse accettare un prestito con diritto di riscatto fin da subito, ma c'è stato un no secco. Se ne riparlerà in estate. Ma non ci sono solo i rossoneri sul giocatore: secondo quanto riporta 'Il Tempo' Maurizio Sarri è convinto che Casale possa essere il difensore centrale del futuro della Lazio. Il problema è che il presidente Setti chiede 10 milioni di euro. Vedremo più avanti se si tratterà di un vero e proprio testa testa. Intanto si avvicina il difensore centrale