Calciomercato, Casadei ufficiale al Torino. Era stato accostato al Milan

(fonte: torinofc.it) - Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Chelsea Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cesare Casadei. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Casadei è nato a Ravenna il 10 gennaio 2003 ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Cervia, Cesena ed Inter. Nel 2022 si è trasferito in Inghilterra, al Chelsea, dove inizialmente è stato inserito nella squadra Under 21. Nel gennaio 2023 è stato ceduto a titolo temporaneo al Reading, formazione con cui ha esordito in Championship, la seconda serie inglese. Nell'agosto 2023 il trasferimento al Leicester, dove è rimasto fino al gennaio successivo quando è stato richiamato al Chelsea. Il 31 gennaio 2024 l'esordio in Premier League, contro il Liverpool. Nella stagione in corso è arrivato anche il debutto europeo: per lui 5 presenze in Conference League. Inserito nel 2021 dal Guardian nella lista annuale "Next Generation" tra i classe 2003 più promettenti, Casadei ha vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili azzurre, dall'Under 16 all'Under 21, con la quale vanta 12 presenze e 3 reti. Nel 2023 è stato Vicecampione del Mondo con la selezione Under 20, che si è arresa solo in finale all'Uruguay. Casadei nella competizione svoltasi in Argentina ha però ottenuto i titoli di capocannoniere, con sette gol in sette partite, e miglior giocatore del torneo. Tutto il Torino Football Club accoglie Casadei con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!