Calciomercato – Carnevali: “Scamacca? Ne abbiamo parlato con il Milan”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Carnevali parla di Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Italia Uno. Carnevali si è soffermato in particolar modo su Gianluca Scamacca, seguito da Milan e Juventus. Ecco cosa ha detto.

“Non c’è nulla di avviato, Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Lui è giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo le nostre valutazioni. Ma credo che resterà un calciatore del Sassuolo, e che non lo daremo in prestito. Non c’è solo la Juventus su di lui . Di Scamacca avevamo parlato anche con il Milan nella scorsa stagione“. Calciomercato Milan: vicino il rinnovo di Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>