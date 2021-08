Calciomercato – Camavinga al Real Madrid: fu accostato anche al Milan

Grande colpo di calciomercato del Real Madrid, che ha chiuso l'acquisto di Eduardo Camavinga. Il giocatore fu accostato anche al Milan

In attesa del colpo da novanta Kylian Mbappé, secondo quanto riferisce 'RMC Sport', il Real Madrid ha concluso l'operazione Eduardo Camavinga dal Rennes. Il calciatore, considerato uno dei talenti più importanti dell'intero panorama europeo, si trasferisce in Spagna per circa 30 milioni di euro. Il classe 2002, negli anni scorsi, è stato accostato anche al Milan, che però non ha mai affondato il colpo.