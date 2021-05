Calciomercato – Calhanoglu in Qatar: le cifre. Spunta anche un bonus

Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, deve decidere se accettare o meno l'offerta arrivata dal Qatar. Ecco le cifre

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Calhanoglu al Milan. Nelle ultime ore, infatti si parla di un'offerta molto importante per il turco arrivata dal Qatar. Maldini e Massara, nonostante le ultime indiscrezioni, non hanno intenzione di cambiare la loro offerta, che corrisponde a 4 milioni di euro a stagione. La proprietà non vuole superare quella soglia per nessun giocatore, tranne per Ibrahimovic e Donnarumma.