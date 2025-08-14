Calciomercato, Calabria riparte dalla Grecia: l’ex Milan pronto per il Panathinaikos

Dopo una vita trascorsa a Milanello e una breve parentesi di sei mesi a Bologna, Davide Calabria si prepara a una nuova avventura lontano dall’Italia. Rimasto svincolato al termine dell’esperienza in rossoblù, l’ex capitano del...

Dopo una vita trascorsa a Milanello e una breve parentesi di sei mesi a Bologna, Davide Calabria si prepara a una nuova avventura lontano dall'Italia. Rimasto svincolato al termine dell'esperienza in rossoblù, l'ex capitano del Milan ha trovato una nuova casa calcistica in Grecia.

Come riferito dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il terzino destro ex Milan ha infatti dato il suo benestare al trasferimento al Panathinaikos, che gli ha offerto un contratto triennale. L'accordo tra le parti è ormai in dirittura d'arrivo, e Calabria si appresta a unirsi ufficialmente al club greco.