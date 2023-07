Calciomercato – Anche il Burnley è sulle tracce dell’ex Milan Vranckx

Nel corso dell'ultima stagione, tra coloro che non hanno particolarmente convinto in casa Milan c'è stato anche Aster Vranckx . Il belga ha raccolto pochi minuti e, al termine dello scorso campionato il Diavolo non ha ritenuto che fosse il caso di versare 12 milioni di euro nelle casse del Wolfsburg per tenerselo. Eppure il suo futuro potrebbe essere lontano dal club tedesco, dal momento in cui diversi club sono sulle sue tracce.

Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interesse da parte del PSV Eindhoven. Secondo quanto riferito da 'TMW', però, sulle sue trace si sarebbe messo anche il Burnley, neopromosso in Premier League. Ancora non sarebbe giunta una vera e propria offensiva per portare Aster Vranckx in Inghilterra, ma non è escluso che questa avvenga nei prossimi giorni.