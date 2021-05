Calciomercato – Buffon tentato dal Monza di Berlusconi e Galliani

Il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani vorrebbe poter contare su Gianluigi Buffon per il prossimo campionato di Serie B

Gianluigi Buffon , classe 1978, ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio alla Juventus . Il desiderio dell'ex portiere della Nazionale Italiana è quello di continuare a giocare in un club con delle ambizioni. In caso contrario, lascerebbe il calcio giocato.

Al termine della finale di Coppa Italia , vinta 2-1 contro l' Atalanta , Buffon ha dichiarato: "Ho avuto tanti contatti e sto analizzando le proposte ricevute. Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi. Mi piacciono queste persone".

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si tratta di Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza che, proprio ieri, ha fallito l'accesso alla finale playoff per la promozione nella massima serie. L'obiettivo del club di proprietà di Silvio Berlusconi , però, è quello di riprovare subito la scalata verso la Serie A .

Ecco perché, magari, poter contare su un elemento come Buffon sarebbe un'idea intrigante per il Monza di Berlusconi e Galliani. I quali, tra l'altro, pensano anche di affidare la panchina a Filippo Inzaghi.