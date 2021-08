Calciomercato – Bucchioni: “Lorenzo Insigne fra Inter e Milan”

Lorenzo Insigne è sempre più lontano dal Napoli. I rumors di calciomercato vorrebbero un duello tra Inter e Milan per il calciatore

Lorenzo Insigne è sempre più lontano dal Napoli. I rumors di calciomercato vorrebbero un duello tra Inter e Milan per il calciatore. Appare ormai inevitabile che Insigne lasci i partenopei. Il contratto in scadenza nel 2022 non sarà rinnovato ed Aurelio De Laurentiis, pur di monetizzare, potrebbe accettare di perderlo già in questa sessione estiva. Il prezzo fissato dal patron azzurro è di 25 milioni di euro.