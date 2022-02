Bremer-Torino fino al 2024. Ma piace a Inter, Milan e Bayern Monaco

Gleison Bremer, classe 1997, ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2024. Ma sarà ugualmente ceduto a fine stagione

A fine stagione, ad ogni modo, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Bremer lascerà il Torino. Questo rinnovo è servito al club piemontese per poterlo vendere a 30-35 milioni di euro a giugno, anziché essere costretto ad abbassare le pretese vista la precedente, imminente scadenza contrattuale. Per il quotidiano romano, l'Inter avrebbe già un'intesa di massima per Bremer .

Il brasiliano è visto, in casa nerazzurra, come l'erede di Stefan de Vrij in caso di cessione dell'olandese. L'Inter, però, non intende partecipare ad aste per Bremer: vuole pagare la cifra ritenuta più consona dalle parti di Viale della Liberazione. Bisognerà, quindi, capire se tale intesa tra giocatore e club meneghino resterà valida in caso di concorrenza nutrita. Non è un mistero, infatti, che Bremer piaccia al Milan (che lo vede come alternativa a Sven Botman del Lille).