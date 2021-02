Calciomercato – Bologna, salta Niang: Mihajlovic furioso con l’ex Milan

Bologna, salta il trasferimento di Niang. Mihajlovic furioso

Mbaye Niang, almeno per il momento, resta in Francia. E’ saltato all’ultimo momento infatti il trasferimento dell’attaccante dal Rennes al Bologna.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due club avevano raggiunto un accordo, ma l’ex Milan non era sicuro del suo approdo alla corte di Mihajlovic. Il tecnico serbo, che ha già allenato l’attaccante sulla panchina rossonera, è andato su tutte le furie, bloccando di fatto l’acquisto.

Niang, infatti, aveva detto sì al Bologna verso le 17 di ieri, ma Mihajlovic non ha voluto sentire ragioni. Il club felsineo dunque non ha acquistato l'attaccante che tanto serviva a Sinisa, mentre Mbaye è rimasto in Francia. I due, dunque, non si ritroveranno dopo l'esperienza al Milan.