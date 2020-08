Calciomercato – Benfica vicino al doppio colpo: Éverton e Cavani

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NEWS – Il Benfica di Jorge Jesus è davvero vicino, come riferito dal quotidiano lusitano ‘A Bola‘, a mettere a segno un grande, doppio colpo di calciomercato.

I portoghesi, infatti, sono ad un passo dall’attaccante Éverton Sousa Soares, conosciuto come ‘Cebolinha‘, classe 1996, esterno brasiliano in forza al Grêmio di Porto Alegre e, nel recente passato, seguito anche da Milan e Napoli, e dal centravanti Edinson Cavani, classe 1987, uruguaiano che si è svincolato dal PSG dopo 7 stagioni.

Éverton ha già parlato con Jorge Jesus, dando il suo assenso di massima al trasferimento a Lisbona, ma c’è ancora una piccola distanza tra domanda del Grêmio (25 milioni di euro) ed offerta del Benfica (20), da colmare prima di arrivare alla tanto sospirata fumata bianca. Il funambolico talento verdeoro, pertanto, giocherà sì in Europa, ma non in Italia.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Cavani. Il cartellino costa zero, il problema è l’ingaggio, ma sembra essere stato ‘aggirato’ con una proposta di 2,5 milioni di euro netti a stagione con un bonus alla firma di 8 milioni di euro. Cavani, che sembrerebbe essere rimasto soddisfatto dal progetto propostogli dalle ‘Aquile‘, dovrebbe dare il suo assenso definitivo nel weekend. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ CON IL MILAN >>>

