Calciomercato – Benevento, Foggia: “Bonaventura? Nome importante, ma…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Jack Bonaventura, centrocampista che si è da poco tempo svincolato dal Milan (il contratto non è stato rinnovato).

“Bonaventura? Nell’ultimo periodo ci sono stati accostati tanti nomi importanti. Questo fa piacere ma non deve farci perdere la dimensione. Il nostro obiettivo è combattere fino all’ultimo per portare a casa la salvezza – spiega Foggia – .Chi verrà da noi deve avere tanta fame e voglia di costruire con la società un percorso lungo. Per il Benevento dopo la retrocessione c’è stata una rinascita e grande merito va dato al presidente”.

