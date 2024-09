Calciomercato – Ben Yedder ancora senza squadra: il motivo è grave

Sono numerosi i giocatori di alto livello attualmente senza squadra, tra cui Wissam Ben Yedder. Il 34enne non ha rinnovato il suo contratto con il Monaco e si è ritrovato senza club per questioni legate al suo comportamento. Secondo quanto riportato da L'Équipe, il francese è stato posto in custodia cautelare lo scorso weekend in seguito a una denuncia da parte di una giovane di 23 anni per violenza sessuale. Ben Yedder è già sotto processo per tre accuse, emerse nell'estate del 2023, che includono stupro, tentato stupro e violenza sessuale.