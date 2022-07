Calciomercato, Belotti ancora svincolato: doppia pista in Serie A

Uno dei nomi che accompagna costantemente il calciomercato estivo è quello di Andrea Belotti. L'ex attaccante del Torino è ancora svincolato

Carmelo Barillà

Uno dei nomi che accompagna costantemente il calciomercato estivo è quello di Andrea Belotti. L'ex attaccante del Torino è ancora svincolato. Diversi sondaggi fatti per il Gallo in queste settimane, ma nessuna vera e propria trattativa. All'estero si sono mosse Galatasaray, Everton, Newcastle e Borussia Dortmund. Belotti, però, preferirebbe rimanere in Italia.

Anni fa era il sogno di mezza Serie A, per lui giravano cifre attorno ai 100 milioni. Diverse volte sembrava sul punto di lasciare il Torino, ma i trasferimenti non si sono concretizzati. Ora che Belotti ha davvero lasciato i granata sembra paradossale, ma non riesce a trovare squadra. In Serie A, però, c'è una doppia pista che si sta scaldando. Juventus e Monza accoglierebbero volentieri Belotti in rosa, ovviamente con ruoli diversi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La Vecchia Signora avrebbe in mente per lui il ruolo di vice Vlahovic, mentre la squadra di Berlusconi e Galliani sta sondando il territorio nel caso non andasse a buon fine la trattativa per Petagna con il Napoli. Certamente la soluzione Monza sarebbe quella che gli darebbe un ruolo di primissimo piano, ma la Juventus ha sempre il suo fascino. Capiremo nei prossimi giorni il futuro di Belotti. Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>