Calciomercato – Belotti al Milan? Quell’intervista del 2014… | News

Belotti grande tifoso del Milan: le ultime di calciomercato

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Andrea Belotti potrebbe dire clamorosamente addio al Torino. Secondo Tuttosport, infatti, il centravanti avrebbe deciso, almeno per il momento, di non rinnovare con i granata. Il contratto del Gallo è in scadenza nel 2022, ma da parte del giocatore non c’è in questo momento la voglia di affrontare il discorso.

In tanti, quindi, ipotizzano il suo approdo al Milan. Il motivo? Belotti è sempre stato un grande tifoso rossonero. A tal proposito vi proponiamo un estratto di un’intervista del 2014 realizzata dalla Gazzetta dello Sport: “Da piccolo tifavo per il Milan, impazzivo per Shevchenko e forse in qualcosa gli somiglio pure, come il fatto di calciare con entrambi i piedi ma anche per non aver mai fatto parlare di se fuori dal campo. Un vero esempio…”. Insomma, difficilmente Belotti direbbe no nel caso in cui il Milan decidesse di farsi avanti. Staremo a vedere. Calciomercato Milan: Thauvin, assist a Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>