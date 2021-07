Calciomercato – Barcellona, Messi è svincolato. Ma arriverà il rinnovo

Lionel Messi non è più un giocatore del Barcellona, ma in questa sessione di calciomercato arriverà ugualmente il rinnovo

Parlare di rinnovo non sarebbe proprio corretto dato che il contratto è formalmente scaduto e il Barça dovrà registrare Messi come un nuovo acquisto. Per farlo dovrà trovare una formula creativa che possa consentire di inserire l’argentino all’interno del quadro di controllo finanziario attuato dalla Liga che, dopo quando accaduto la scorsa stagione, non sarà flessibile. I blaugrana infatti avevano già superato i limiti salariali. Il Presidente de LaLiga, Javier Tebas, fa sapere che non saranno fatte eccezioni.