Calciomercato Barcellona – Il padre di Messi: “Non ci sono le condizioni”

Leo Messi , campione del Mondo con l'Argentina e calciatore del PSG , al momento, è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato il contratto con il club francese. Per questo, molte notizie, lo associano di nuovo al Barcellona . Il padre dell'argentino, ha voluto mettere fine alle voci. Ecco le sue parole.

"Non credo che tornerà a giocare nel Barça. Non ci sono le condizioni. Non abbiamo parlato con Laporta e non c'è offerta". La Pulce, quindi, potrebbe non tornare in Spagna. L'argentino, sarebbe in trattativa con il PSG per il rinnovo di contratto. Le vie del calciomercato sono infinite, quindi mai dire mai. Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo