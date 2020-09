Calciomercato – Barcellona, Emerson nella trattativa per Depay? I dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Dopo aver trattenuto Lionel Messi, il Barcellona vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club spagnolo sta spingendo forte per Memphis Depay, esterno d’attacco del Lione. Secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’ i ‘Blaugrana’ potrebbero inserire Emerson Royal nell’operazione, così da abbassare le pretese dei francesi. Il terzino, in prestito all Betis Siviglia, piace molto anche al Milan, ma adesso la pista sembra essersi raffreddata.

