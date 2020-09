Calciomercato Milan – Di Marzio: “Possibili botti finali, ecco cosa manca”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, intervenuto a ‘Sky Sport 24’, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Le sue parole: “Un mercato molto logico, non doveva spendere tanto. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, aver mantenuto Ante Rebic, Rafael Leao e aver preso Sandro Tonali. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato il momento giusto per prenderlo. Anche Brahim Diaz è un giocatore che mancava come caratteristiche. Il Milan ha preso anche un secondo portiere affidabile come Ciprian Tatarusanu, forse mancherebbe un difensore centrale e un centrocampista. I botti finali potrebbero dipendere dai preliminari di Europa League”.

