Dalla Spagna: il Barcellona mette Kessié sul calciomercato

Kessié in vendita?

Secondo l'indiscrezione che arriva dalla Spagna, e più in particolare da As, il Barcellona avrebbe messo sul mercato l'ex calciatore rossonero Franck Kessié. L'ivoriano non ha trovato grande spazio e continuità nella sua prima parte di esperienza blaugrana e difficilmente ne troverà da gennaio in avanti. Il Barcellona non ha bisogno di venderlo ma di fronte a offerte interessanti si siederebbe tranquillamente al tavolo. La valutazione che viene fatta dai blaugrana per Kessié è di 10 milioni di euro, considerando che è arrivato a zero sarebbe un'entrata pulita per il club. Per il momento non sono state registrate offerte ufficiali se non un interessamento ancora in fase primordiale dell'Aston Villa di Unai Emery. Milan, primo marchio italiano nel Mondo: lo studio di YouGov