Milan, primo marchio italiano nel Mondo: lo studio di YouGov

Dall’autorevole studio di ricerca YouGov che riporta i nuovi dati del “Football Index” - indice che monitora notorietà, gradimento e qualità e dei brand del Calcio nel mondo -. Dall'analisi emerge che il Milan è il primo marchio italiano a livello internazionale, in costante crescita nelle regioni strategiche analizzate (Stati Uniti, Cina, oltre che l’Italia). In Cina, il brand ha anche superato il Barcellona, posizionandosi alle spalle solo del Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions League, mentre in Italia il Club rossonero consolida la propria posizione di leadership. Milan, senti Cardinale: “Ecco come intendo creare valore”.