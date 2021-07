Calciomercato – Balotelli pronto ad una nuova avventura: c’è l’offerta

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan è pronto all'ennesima avventura della carriera. Cambierà squadra in questa sessione di calciomercato

Carmelo Barillà

Mario Balotelli è pronto a cambiare squadra in questa sessione estiva di calciomercato. L'ex attaccante del Milan è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Monza, in Serie B, dove non ha reso secondo le aspettative. Ora per lui si prospetta l'ennesima avventura della sua carriera.

Molto probabile che Balotelli ricominci dalla Turchia, come ha confermato il presidente dell'Adana Demirspor, Murat Sancak ai microfoni di 'A Spor': "Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l'intesa, diciamo che siamo all'85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l'accordo allora vestirà la nostra maglia. Vuole fare bene con noi per andare al Mondiale in Qatar".

Nell'Adana Demirspor gioca l'ex Napoli e Udinese Gokhan Inler, che a quanto pare ha fatto da tramite nei colloqui tra Balotelli e il club. Difficile che Super Mario riesca a rientrare nel giro dei convocati di Roberto Mancini, visto il gruppo affiatato che il CT di Jesi è riuscito a creare in Nazionale. Ma Balotelli ci spera ed è pronto a ricominciare. Per l'ennesima volta in carriera. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>