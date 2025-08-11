Calciomercato, Athekame-Milan, la fumata bianca è vicina: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , il Milan sta stringendo i tempi per l'acquisto di Zachary Athekame , terzino dello Young Boys . La trattativa per portare il giovane svizzero in rossonero sta procedendo a ritmo sostenuto.

Nonostante manchi ancora l'intesa definitiva tra i due club, i contatti sono continui e le parti sono al lavoro per colmare la distanza nelle prossime ore. L'obiettivo del Milan è chiudere l'operazione in tempi brevi per assicurarsi un giocatore ritenuto molto promettente per il futuro.