Calciomercato, Athekame-Milan, la fumata bianca è vicina: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta stringendo i tempi per l'acquisto di Zachary Athekame, terzino dello Young Boys. La trattativa per portare il giovane svizzero in rossonero sta procedendo a ritmo sostenuto.
Nonostante manchi ancora l'intesa definitiva tra i due club, i contatti sono continui e le parti sono al lavoro per colmare la distanza nelle prossime ore. L'obiettivo del Milan è chiudere l'operazione in tempi brevi per assicurarsi un giocatore ritenuto molto promettente per il futuro.
Athekame, apprezzato per la sua versatilità e per le sue qualità, si avvicina sempre più a vestire la maglia rossonera, in un'operazione che potrebbe rafforzare la difesa di Allegri.
