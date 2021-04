Calciomercato Atalanta – Zapata vuole l’addio: le ultime

Zapata sta pensando all'addio all'Atalanta. Il colombiano si offre in Premier League per il prossimo calciomercato.

Un finale di stagione, ancora una volta, alla riscossa per l'Atalanta, che sogna un'altra volta il piazzamento in Champions League e che stavolta potrebbe anche intervenire in modo importante sul calciomercato. I nerazzurri volano e mettono pressione anche al Milan, che ora è a soli due punti di vantaggio. In questo generale senso di gioia, però, arrivano brutte notizie da Duvan Zapata. Il colombiano, infatti, sembra intenzionato a dire addio all'Atalanta, per fare il salto in un altro grande club.