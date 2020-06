Calciomercato Atalanta – Ufficiale l’arrivo di Muratore dalla Juventus

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’affare era nell’aria già da giorni ma adesso è diventato ufficiale: Simone Muratore è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il talento proveniente dalla Juventus si trasferisce a Bergamo per 7 milioni di euro. Queste le sua parole rilasciate al sito ufficiale nerazzurro: “L’Atalanta rappresenta per me una grande occasione ed ho intenzione di dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha dimostrato di avere nei miei confronti. Quello che l’Atalanta sta facendo in campionato ed in Europa è sotto gli occhi di tutti, sono veramente felice di poter indossare questa maglia. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Gasperini e con i miei nuovi compagni”.

