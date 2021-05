Calciomercato Atalanta – Scambio tra i pali con la Lazio

L'Atalanta è pronta a salutare Gollini e valuta diverse alternative sul calciomercato. Possibile anche lo scambio con Strakosha.

Nel prossimo calciomercato dovrebbe esserci la separazione tra Pierluigi Gollini e l'Atalanta. Il portiere classe 1995 è pronto a muoversi in direzione Lazio per 17 milioni. I nerazzurri valutano ovviamente alternative e le prime scelte sono Juan Musso e Alessio Cragno, che si sono messi in mostra con Udinese e Cagliari. Sia l'argentino che il rossoblù sono 1994 e sono valutati 20 milioni. Al momento, tra i due il favorito sarebbe Cragno, in quanto non extracomunitario.