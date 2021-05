Calciomercato Atalanta – Gosens sempre più vicino all’addio

Il prossimo calciomercato dell'Atalanta potrebbe prevedere l'addio di Gosens, diretto alla Juventus. Nerazzurri già col sostituto pronto.

Il prossimo calciomercato dell'Atalanta potrebbe anche prevedere una cessione illustre: quella di Robin Gosens. L'esterno tedesco classe 1994 vorrebbe infatti trasferirsi in un grande club per fare un grande salto. I nerazzurri sono pronti ad accontentarlo, ma a patto che ci sia qualcuno disposto a offrire almeno 35 milioni. Tra i club molto interessati c'è la Juventus, che lo segue da moltissimo tempo. L'Atalanta non vuole farsi trovare impreparata in ogni caso e, secondo la Gazzetta, ha già individuato il sostituto: si tratta di Alfonso Pedraza, spagnolo classe 1996 del Villarreal. Il prezzo è di 17,5 milioni, quello di una clausola rescissoria, ovviamente molto meno rispetto a quello di un'eventuale cessione (la metà), come solito fare dai bergamaschi.