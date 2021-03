Calciomercato Atalanta – Gosens gela tutti: ecco dove vuole andare

Gosens svela il suo sogno di calciomercato

Negli ultimi anni l’Atalanta è cresciuta tantissimo e domani, non per caso, si giocherà un importantissimo e apertissimo ottavo di finale di Champions League con il Real Madrid. Tuttavia, non è cresciuta abbastanza da essere considerata un punto di arrivo dai giocatori, che la vedono anche come una vetrina in cui mettersi in mostra per poi mirare a top club. Ecco perché Robin Gosens, tedesco classe 1994, ha rilasciato un’intervista a Kicker in cui ha fatto venire i brividi ai propri tifosi in vista del prossimo calciomercato. Che piaccia a molte squadre non è una novità, la Juventus in primis si è mossa per lui, ma ciò che ha detto lo allontana dal campionato italiano.

Per 28 milioni potrebbe partire. Così, Gosens ha svelato il proprio sogno: "Quando sei sui radar dell'élite europea fa certamente piacere, è un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un'altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi prima nessuno conosceva l'Atalanta, oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo. Domani conosceranno il vero volto dell'Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per il modo in cui giochiamo".