Calciomercato Atalanta – Ecco l’erede di Ilicic: le ultime

L'Atalanta non vuole farsi trovare impreparata sul calciomercato in caso di addio per Ilicic, direzione Milan. Trovato il sostituto.

Stefano Bressi

La storia d'amore tra l'Atalanta e Josip Ilicic sembra essere giunta al capolinea e nel prossimo calciomercato dovrebbe esserci la separazione. Il fantasista sloveno classe 1988 piace moltissimo al Milan, che potrebbe puntarci. L'offerta rossonera è da 8,5 milioni e la Dea, considerando anche il contratto in scadenza di Ilicic nel 2022, potrebbe accettare senza troppi problemi. Così, è partita la ricerca di un nuovo profilo, che possa prenderne in posto. Qualcuno che sia in grado di giocare su tutta la trequarti campo, proprio come Ilicic. Gli osservatori nerazzurri avrebbero individuato l'erede in Calvin Stengs, olandese classe 1998, di proprietà dell'AZ Alkmaar. La valutazione è di 15 milioni ed è considerato un grande talento. Sono già partiti i primi contatti: se Ilicic lascia, direzione Milan, c'è già il sostituto pronto.